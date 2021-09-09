Fahrettin Koca'dan koronavirüs gündeminine ilişkin değerlendirmeler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Fahrettin Koca:

"Heyecan verici bir sebeple karşınızdayım. 18 aylık mücadelemizde kutlamaya değer bir gün. Aşı uygulamasında 100 milyon dozu aştık. Emeği olan herkesi kutluyorum.

18 yaş ve üzeri nüfusta ilk doz aşı oranı yüzde 82, ikinci doz aşı oranı yüzde 63,8. Tam doz aşısını 6 milyon 32 bin kişi yaptırdı.

100 milyon doz başarısı bizi büyük bir sonuca hazırlıyor. Bu sonuç, hızla ulaşabileceğimize inandığım toplum bağışıklığıdır.

Şu an aktif vakaların yüzde 90'a yakın bölümü aşı olmamış veya aşısı tamamlanmamış kişilerdir.

"Bilim Kurulu'muzun aşıda 'hatırlatma dozu'nu programa alması, olası büyük risklerin önünü kesmiştir."



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