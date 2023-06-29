Fahrettin Koca'dan kurban etinin saklanma koşulları paylaşımı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından kurban eti ile ilgili bilgilendirici video paylaştı. Videoya göre, etler eksi 18 derecede saklanmalı ve kesildikten 24 saat sonra tüketilmeli.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Müslüman alemi bayram coşkusu yaşıyor. Evlerde bayramın birleştirici heyecanı yaşanırken bir yandan da kurbanlık etler doğranarak pişmeye bırakıldı. Ancak uzmanlar bir konuda uyarıyor. Etler aynı gün kesilip tüketilmeye başlanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu bağlamda bilgilendirici bir video paylaştı. Etlik Şehir Hastanesi'nde Diyetisyen Ali Tuzlalı'nın aktardığı bilgilere göre, kurban eti -18 derece soğuklukta saklanmalı. Kurban etinin bir gün dinlendirilmesi gerektiğini de aktaran Tuzlalı, 24 saatten önce tüketimin sindirim sorununa neden olacağını vurguladı. "Buzlukta, tek kullanımlık parçalara ayrılarak" İşte Tuzlalı'nın o açıklaması; Kurban eti, buzdolabında eksi 18 derecede yani buzlukta, tek kullanımlık parçalara ayrılarak, buzdolabı poşetlerinde veya yağlı kâğıtlara sarılarak saklanmalı. "24 saatten önce tüketilmemeli" Sindirim problemine yol açmaması için 24 saat bekletilmeden tüketilmemelidir. 24 saatten önce pişirilen etler tam olarak pişmeyecektir bu da sindirim sistemini etkileyerek şişliğe neden olacaktır.