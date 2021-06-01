Fahrettin Koca'dan 'maske' açıklaması

Bakan Koca, maskesiz döneme geçiş için "Toplumsal bağışıklık olduktan sonra aşı olanların maske takma zorunluluğu söz konusu olmayabilir" ifadelerini kullandı.

Vaka sayılarının düşmesiyle birlikte bugün itibariyle kademeli normalleşmenin ilk adımları atıldı.

Bu kapsamda tedbirlerin esnetilmesi, maske zorunluluğu tartışmalarını da gündeme getirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise herkes tarafından merak edilen konuya değindi.

GÜÇLENDİRİLMİŞ AŞI UYGULAMASI

Yaz aylarında aşı uygulamasının yaygınlaşacağını söyleyen Koca, "Güçlendirilmiş bir uygulama bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

"TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK OLUŞMALI"

Maskesiz günler için toplumsal bağışıklığı işaret eden Bakan Koca, "O nedenle aşılamanın yaygın yapılması önemli. Aşılamayı da biz haziran ve temmuzda yoğun bir şekilde yapmak istiyoruz. 120 milyon BioNTech var, artı Sputnik, Sinovac var. Toplumun en az yüzde 60'ı aşılandığında toplumsal bağışıklığın oluştuğunu biliyoruz. Bunun da haziran ve temmuzda sağlanabileceğini ümit ediyorum. Olması için yoğun bir gayret içindeyiz." diye konuştu.

"EYLÜL SONRASI DEVREYE GİRER"

Aşı olanların maske takmaması gibi bir uygulamaya geçilip geçilmeyeceğine ilişkin de konuşan Koca, "Yaygın aşılama yapılmadıkça biz maske takılmamasını önermiyoruz. Toplumsal bağışıklık oluştuktan sonra aşı olanların maske takma zorunluğu olmayabilir; fakat o, bağışıklıktan sonra. Erken dönemde biz halen bütün aşıların bulaşılırlığı önlediğinden emin değiliz. BioNTech aşısı için yüzde 90'ın üzerinde bulaşılırlığı önlediğini Uğur hoca söylemişti; ama diğer aşılarla ilgili emin değiliz. Toplumsal bağışıklık oluşmadıkça kişisel tedbirlerin maskeyle devre dışı kalmasını önermiyoruz ama bu eylül sonrası devreye girer. Bu dönemde okullar, üniversite, yüksekokullar dahil olmak üzere normal hayata dönülmesini hedefliyoruz; aşılamayı sağlayarak" dedi.

"2 METRE MESAFEDE SORUN YOKSA TAKILMAYABİLİR"

2 metre kuralını hatırlatan Koca, "Birçok kimse yine maske takmak isteyecek. Özellikle birçok enfeksiyondan koruduğunu biliyoruz; ama bu tamamen kişisel bir tercihle söz konusu olacak. Şimdi de 2 metre mesafeyi koruyabiliyorsanız sahilde takmanız gerekmez. Ama evdesiniz, 2 metreyi koruyamıyorsunuz o zaman takmanız gerekecek" ifadelerine de yer verdi.