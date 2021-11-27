Fahrettin Koca’dan Meral Akşener’e cevap

“Avrupa’nın koronavirüslü hastalarını kabul etmek ne demek?” diyen Meral Akşener’e Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan tepki geldi. Koca, Akşener'i sağlık üzerinden siyaset yapmakla eleştirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge'a Avrupa ülkelerinden ihtiyaç duyulması halinde koronavirüs hastalarının alınabileceğine ilişkin teklifte bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya tepki göstermişti.

“ŞİMDİ DE SİZ Mİ ÇIKTINIZ”

Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Erdoğan’ın ülkemizi sığınmacılar için bir hendeğe çevirmesi yetmedi, şimdi de siz mi çıktınız? Avrupa’nın koronavirüslü hastalarını kabul etmek ne demek? Milletimizi, sağlıkçılarımızı yeni varyantlarla karşılaşma riskine nasıl sokarsınız!” ifadelerini kullanmıştı.

“ÜZERİNDE SİYASET YAPTIĞINIZ KONU…”

Akşener’e Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan cevap geldi.

Bakan Koca, “Üzerinde siyaset yaptığınız konu, Avrupa’da yaşayan 5 milyon insanımızdan koronavirüse yakalananların İstanbul’da, bir acil durum hastanemizde tedavi olabilmeleri konusudur. Alman Sağlık Bakanı yoğun bakım kapasitelerinin dolmaya başladığını açıkladı.” dedi.