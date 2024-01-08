Fahrettin Koca'dan Mossad paylaşımı: Haddi aşan sorumsuzlara cevap Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mossad operasyonu kapsamında yakalanan bir kişinin doktor olduğu iddialarına yanıt verdi. Koca, iddia edilen şahsın bir temizlik görevlisi olduğunu vurgulayarak açıklamasını sürdürdü.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mossad operasyonu ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, operasyon kapsamında yakalanan kişilerden birinin doktor olduğuna yönelik iddialara " Haddi aşan sorumsuzlara cevap" vurgusu ile yanıt verdi.

Bakan Koca, “Doktor olduğu iddia edilen yabancı uyruklu şahıs temizlik görevlisidir. Temizlik görevlisi şahıs bugüne dek hiçbir sağlık hizmetine dahil olmamıştır." dedi.

İşte Fahrettin Koca'nın o paylaşımı;

Haddi aşan sorumsuzlara cevap



Mossad ajanlarına karşı gerçekleştirilen MİT operasyonundan milletçe gurur duyduk. Yabancı uyruklu 15 şahıs tutuklandı, 12 şahıs adli kontrol ve yurtdışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı, 7 şahıs sınır dışı edildi.



İstihbarat Teşkilatımızın başarısıyla gurur duyarken, milli bir meselede bile fırsat kollayan bazı kişilerin Sağlık Bakanlığımızı hedef alan yalanına cevap vermek zorunda kaldık: Operasyon kapsamındaki şahıslar arasında, iddia edildiği gibi yabancı uyruklu doktor yoktur. Eğer olsaydı, iddia sahipleri kendilerince sonuçlar çıkaracaklardı. Gerçek, olmasını istedikleri gibi değil.

"Şahıs, temizlik görevlisidir"

Doktor olduğu iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, temizlik görevlisidir. Operasyon sonucu çıkarıldığı adli mercilerce, adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı ile serbest bırakılmıştır. Mısır uyrukludur. Avrupa Birliği ile ortak yürütülen Göçmen Sağlığı Merkezleri projesi kapsamında 2019’da işe alınmıştır. İşe alımı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan güvenlik soruşturmasında olumsuz bulgu tespit edilmemiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca kendisine 31 Ocak 2024’e kadar çalışma izni verilmiştir. Temizlik görevlisi şahıs bugüne dek hiçbir sağlık hizmetine dâhil olmamıştır.

"Onların kendi sözlerine inanıyor olması somut gerçeği değiştirmez"

Şahsın “doktor” olduğu iddiası “fırsat” değerlendirme girişimidir. Çünkü iddia sahipleri, yabancı uyruklu (Suriyeli) doktorların “Güvenlik soruşturması yapılmadan, hiçbir sınava tabi tutulmadan, diploma ve vatandaşlık aldıklarını” defalarca tekrarladılar. Defalarca tekrarladıkları sözlere artık inanıyor olabilirler. Onların kendi sözlerine inanıyor olması somut gerçeği değiştirmez. Bu sözlere karşı yeniden açıklama gerekmez.

"Bu merkezlerde, sadece koruma altındaki yabancılara hizmet verilmektedir"

Temizlik görevlisi şahsın bir biriminde çalıştığı Göçmen Sağlığı Merkezleri hakkında tartışma konusu edilmeleri sebebiyle bazı bilgiler vermeliyim. Geçici koruma altında olan sığınmacılara sağlık hizmetleri, AB ile ortak yürütülen proje kapsamındaki Göçmen Sağlığı Merkezlerinde veriliyor. Bu merkezlerde, sadece koruma altındaki yabancılara hizmet verilmektedir.

"Siyasi rant vadeden iddia, şu yönüyle de şaşırtıcıdır:"

Göçmen Sağlığı Merkezlerinde, tüm kurumlarda olduğu gibi, yabancılara çalışma izni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü tarafından verilmekte, gerekli güvenlik soruşturmaları yapılmaktadır. Çalışma izni verilmemiş yabancı uyruklu biri Göçmen Sağlığı Merkezlerinde istihdam edilemez.

“Güvenlik soruşturması yapılmadan, hiçbir sınava tabi tutulmadan, diploma ve vatandaşlık alan” doktor diye bahsedilen, temizlik görevlisinin de bir anlamda “sahte doktor” haline getirildiği, böyle olması durumunda siyasi rant vaat eden iddia, şu yönüyle de şaşırtıcıdır: “Ajan olduğu tespit edilen şahıs İstanbul’da, Gazzeli hastaların tedavi edildiği bir Göçmen Sağlığı Merkezinde çalışıyormuş.” Gazzeli hastaların bu gibi yerlerde değil, Ankara’daki büyük hastanelerde tedavi edildiği herkesçe biliniyor.

"Alışkanlık haline gelen yalanlar kişilerin kendi şahsiyetlerine suikastıdır"