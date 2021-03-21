Fahrettin Koca'dan Nevruz mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Mart Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Bakan Koca, Nevruz Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"BAHAR, ZORLUKLARA KARŞI HEPİMİZE İLHAM VERSİN"

Bakan Koca, paylaşımında "Bugün kutlanan sadece baharın gelişi değil, daha da fazlası. Örneğin, umutların yükselişi. Bahar, zorluklara karşı hepimize ilham versin. Nevruz'unuzu yürekten kutlarım." ifadelerini kullandı.