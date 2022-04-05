Hastaneden Nisa bebeğin son durumuyla ilgili açıklama

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi Başhekimliği, Nisa bebeğin durumunun 24-48 saat içinde netleşeceğini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Pendik'te annesi tarafından ölüme terk edilen Nisa bebek, ihbar üzerine giden Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz'ın süt annelik yapmasıyla gönüllere kazınmıştı.

Nisa Mihriban adı verilen bebek, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürülmüş, rahatsızlanınca Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

Nisan bebeğin beyin ölümünün gerçekleştiği duyurulmuştu.

NİSA BEBEĞİN SON DURUMU 24-48 SAAT İÇİNDE NETLİK KAZANACAK

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nden Nisa bebeğin son durumuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Açıklamada Nisa bebeğin beyin ölümünün kesin sonucunun daha belirlenmediği, son durumun 24-48 saat içinde netlik kazanacağı duyuruldu.

Nisa bebekle ilgili son durumla ilgili bir açıklama da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

"DURUMU TAKİP EDİLİYOR, HERKES ADINA ÜZGÜNÜZ"

Bakan Koca, açıklamasında "ATT Büşra’nın adını koyduğu terk edilmiş NİSA BEBEK, yuvaya teslim edildikten bir süre sonra, hayati sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip ediliyor. ATT Büşra ve Nisa bebeği evlat yerine koyan herkes adına üzgünüz." ifadelerini kullandı.