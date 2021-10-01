Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Oğuzhan Asiltürk'ün vefatına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kalp yetersizliği tanısıyla takip ediliyordu" dedi.

Milli Görüş'ün önde gelen Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) ve Milli Görüş Vakfı Başkanı isimlerinden Oğuzhan Asiltürk, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde 86 yaşında hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vefat eden Asiltürk için Ankara Şehir Hastanesi'ne ziyarette bulundu.

"MİLLİ GÖRÜŞ HAREKETİNİN ÖNEMLİ BİR İSMİNİ KAYBETTİK"

Bakan Koca, hastane çıkışında basın mensuplarına şu açıklamaları yaptı:

"Bir süredir Ankara Şehir Hastane’mizde tedavi edilen, milli görüş hareketinin önemli ismi Oğuzhan Asiltürk beyefendiyi kaybetmiş bulunuyoruz. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.

"İNANÇLI VE SAMİMİ BİRİYDİ"

İnançlı ve samimi biriydi. Özellikle son dönemde koroner arter hastalığı ve kalp yetersizliği tanılarıyla takip ediliyordu. Sabah 9'da kardiyak arrest sonrası kaybetmiş bulunuyoruz. Başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun.

AŞI OLUP OLMADIĞI SORULDU

Basın mensuplarından birinin Asiltürk'ün aşı olup olmadığını sorması üzerine Bakan Koca, "Bu konu ve genel birtakım bilgileri hasta yakınlarının rızası olmadan söylemenin doğru olmadığı kanaatindeyim." sözlerini kaydetti.

Asiltürk, 13 Eylül 2021'de İstanbul'da zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı nedeniyle rahatsızlanarak eşiyle Ankara'ya getirilerek tedavi altına alınmıştı.

Fahrettin Koca'dan Oğuzhan Asiltürk'ün vefatına ilişkin açıklama ViDEO

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KARDİYAK ARREST NEDİR?

Kardiyak Arrest, kalbin pompa fonksiyonunu yerine getirememesi ya da büyük arterlerde nabız alınamaması; solunum ve bilinç kaybı ile ani ve beklenmedik şekilde gelişen bir tablodur.