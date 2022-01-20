Fahrettin Koca'dan 'Ömür Erez' paylaşımı

Bakan Fahrettin Koca, Kartal'daki aile sağlığı merkezinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden hemşire Ömür Erez'in katiline ateş püskürdü.

İstanbul'un Kartal ilçesine bağlı10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli hemşire Ömür Erez (33), Rahmi U. tarafından başından silahla vurularak yaşamını yitirdi.

Saldırı sonrası ortadan kaybolan şüpheli, polis ekiplerince Bağcılar'da bir adreste yakalandı.

Gözaltına alınan Rahmi U., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülürken, cinayet Türkiye'nin gündemine oturdu.

BAKAN KOCA'DAN TEPKİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajı yayınladı. Ömür Erez'i hayattan koparan cani katile tepki de gösteren Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi:

"Kartal’da, Aile Sağlığı Merkezimizde görevli hemşire silahlı bir saldırgan tarafından hunharca katledildi. Hemşire arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.

"CEZASINI ÇEKECEK"

Katil zanlısı yakalanmıştır. İnsan hayatına, genç bir kadına kıymanın cezasını çekecek."