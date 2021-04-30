Sağlık Bakanı Koca, Çin'den gelecek aşılarla ilgili, "100 milyon doz aşının gelmesi gerekiyordu. Ancak üreten ülke kendi vatandaşlarına öncelik verdiği için söz verilen miktar gelmemiş oldu." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam kapanmanın ilk gününde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nde yaptığı durum değerlendirmesi sonrası basın açıklamasında bulundu.

Toplantıda yapılan değerlendirmeler sonucu ülkedeki aşı tedariğine değinen Bakan Koca, 100 milyon doz Sinovac aşısının Çin'in kendi vatandaşlarına öncelik verdiği için bize gelmediğini belirtti:

"SİNOVAC AŞISININ 100 MİLYON DOZU GELMEDİ"

"Sinovac aşısını yapılan sözleşme ile erken dönemde, nisan ayı sonu itibarıyla 100 milyon doz aşının gelmesi gerekiyordu. Ancak üreten ülke kendi vatandaşlarına öncelik verdiği için söz verilen miktar gelmemiş oldu. Ancak olumlu gelişmelerle, sevkiyatın önümüzdeki günler yeniden başlayabileceğini söylemek istiyorum.

"ŞU AN ELİMİZDE 6 MİLYON DOZ AŞIMIZ VAR"

Şu an Sinovac ve BioNTech olmak üzere 6 milyon doz aşımız var. Mayıs'ta 1 milyon doz daha Biontech gelmesini bekliyoruz."

Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar VİDEO

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*Bakan Koca'nın konuşmalarından satır başları:

"Aşı programımızda sevkiyat takvimiyle ilgili olarak birinci doz aşısını olmuş kişilerin ikinci dozu olana kadar saklı tutarak aşılamaya devam ediyoruz. Bugün itibariyle ülkemizde üçüncü bir aşının kullanımına onay verildi.

"SPUTNİK AŞISININ İLK SEVKİYATI BU AY"

"Sputnik aşısının acil kullanım onayı bugün verildi. Bu aşı da en kısa zamanda kullanıma başlanacak. 6 ay içinde 50 milyon doz ve ilk sevkiyatın bu ay içinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Haziran sonuna kadar 30 milyon doz olarak teslim edilecek.

"İKİ DOZ ARASI 6-8 HAFTAYA ÇIKARILMASI KARARI YANLIŞ ANLAŞILDI"

BioNTech aşısıyla ilgili olarak iki doz arasında 6-8 haftaya çıkarılması kararının yanlış anlaşıldığı görülmektedir. Öncelikle bu karar bilimsel gerçeklerle, somut kanıta dayalı verilerin incelenmesiyle alınmış karardır. İlk doz aşısını olup, ikinci dozları için randevu alan vatandaşlarımızı etkilemediğini daha önce açıklamıştım. İki doz arası sürenin uzatılmasının uygun olduğuna Bilim Kurulumuz karar vermiştir. Yeni uygulamalarda bu süreler dikkate alınacaktır. Vaka sayılarında zirveyi gördüğünden bugüne önemli düşüş yaşanmıştır.Düşüş hızının daha da artacağı öngörülmektedir. Kısıtlamaya uyum iyi seviyede başladı.Bayram sonrasında çok daha öngörülebilir planlar yapabileceğiz.





"HAZİRAN'DA 40 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞIMIZI AŞILAMA NOKTASINDA KARARLIYIZ"

Sputnik aşısı Mayıs ayı ve devamında 6 aylık zaman diliminde 50 milyon doz aşıyla birlikte, Haziran'la birlikte daha yoğun aşının geleceğini, 40 yaş üstü vatandaşımızı özellikle aşılama noktasında kararlıyız. Yaz dönemi itibariyle de 18 yaş ve üstü herkesin aşılanması için yoğun bir çaba içerisindeyiz."









