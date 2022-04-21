Fahrettin Koca'dan patlatılan cezaevi aracındaki yaralılar hakkında paylaşım

Bursa'da göreve giren cezaevi aracı ilerlediği sırada, elektrik direğine yerleştirilen patlayıcı ile vuruldu. Sağlık Bakanı, 1 kişinin şehit olduğu olayda 13 yaralı hakkında bilgi verdi.

Dün sabah saat 07.30 sularında, cezaevine göreve giden infaz koruma memurlarının içerisinde bulunduğu otobüs, elektrik direğinin yanına yerleştirilen ve uzaktan kumanda edilen EYP ile patlatıldı.

Patlama sonucu 1 kişi şehit olurken yaralanan 1'i ağır 13 kişi de tedavi altına alındı.

Yaşanan korkunç olay sonucu bakanlardan sosyal medya paylaşımları gelirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öncelikle başsağlığı dileyip ardından yaralılarla ilgili bilgi verdi.

Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde;

"Bursa’da dün yaşanan, Koruma İnfaz Memurlarını taşıyan serviste meydana gelen patlamada 1 kişi olay yerinde şehit olmuş, 1’i ağır olmak üzere 13 kişi yaralanmıştı. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz.

Ağır yaralı, Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyor

13 yaralıdan durumu ağır olan hastamızın tedavisi Bursa Şehir Hastanesi'nde devam ediyor. Hafif yaralı 11 hastamız iki hastanemizde tedavi altında. Bir kişi ise serviste, ayakta tedavi edilmiştir. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Bursa'da cezaevi otobüsünde patlama