Bakan Koca, sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik olarak, "Hukukun, eli kolu bağlı kalan sağlık çalışanını kollaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Fahrettin Koca, tıp öğrencileriyle buluşmasının ardından, farklı üniversitelerde uzmanlık eğitimine devam eden asistan hekimlerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Yaklaşık 2 buçuk saat süren toplantıda; asistanların çalışma şartları, nöbet süreleri, şiddet ve malpraktis (kusurlu uygulama) gibi konular ele alınarak çözüm önerileri değerlendirildi.

“YASA TEK BAŞINA YETMİYOR”

Koca, sağlıkta şiddet ve malpraktis konusunda şunları kaydetti:

"Sadece yasayla olmuyor. Yasa tek başına yetmiyor. Bunu toplumla birlikte yapabiliriz. Hukukun, eli kolu bağlı kalan sağlık çalışanını kollaması gerekiyor. Bir diğer sorun malpraktis.

Fahrettin Koca’dan ‘sağlıkta şiddet’ açıklaması VİDEO



“HİZMETİN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZ BUNU ÇÖZMEK ZORUNDAYIZ”

Ölçüsüz davaları görüyoruz, ölçüsüz bir uygulama var. Bunun da bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Memleket olarak sağlıkta vatandaşımıza sunduğumuz bu hizmetin devamlılığı için biz bunu çözmek durumundayız.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ”

Hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza bu boyutuyla sahip çıkmak zorundayız. Ben bunun yapılacağına inanıyorum. Sorun belli, tanı belli, reçete de belli. Bu reçeteye ulaşmak için hepimizin iyi niyet duyguları içinde kararlılığımızı hissettirmemiz gerekiyor."