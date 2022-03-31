Fahrettin Koca'dan sağlıkta şiddet yasasıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddet yasasıyla ilgili yaptığı açıklamada failin kılık kıyafetine özen göstermesinin iyi hal indirim nedeni sayılmayacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddet yasasına ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Buna göre sağlıkta ve diğer şiddet suçlarında failin kılık kıyafetine özen göstermesi, iyi hal indirimi nedeni sayılmayacak.

"İYİ HAL İNDİRİMİ NEDENİ SAYILMAYACAK"

Bakan Koca, 'TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen yasa tasarısına göre sağlıkta ve diğer şiddet suçlarında failin ceza indirimi amacıyla duruşmada kılık kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi şekli tutum ve davranışları iyi hal indirimi nedeni sayılmayacak.' dedi.