Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, herkesin merak ettiği 'Salgın ne kadar sürecek" sorusuna "Aşılama bittiğinde bu çile son bulacak" yanıtını verdi.

Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadeleye karşı yapılan aşılama işlemlerine değindi.

"CEVABINI BEKLEDİĞİNİZ BİR SORU VAR"

Sosyal medya hesabından "Cevabını beklediğiniz bir soru var" başlığıyla video yayınlayan Bakan Koca, herkes tarafından merak edilen "Bu ne zaman bitecek, ne zaman kontrol altına alınacak?" sorusunu yanıtladı:

"AŞILAMA BİTTİĞİNDE BU ÇİLE SON BULACAK"

"Bu çok açık: Aşılama bittiğinde bu çile son bulacak. Planlarımıza göre, 100 Milyon doz aşının hepsi Mayıs sonuna kadar elimizde olacak. Ve 50 Milyon kişinin aşısı tamamlanacak."

Fahrettin Koca'dan salgın ne kadar sürecek sorusuna yanıt

