Fahrettin Koca sel bölgesinde bilançoyu açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında selden etkilenen Bartın ve Zonguldak'ta tedaviye alınan hastalar ve hastaneler hakkında bilgi verdi.

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Türkiye yeniden sel felaketiyle mücadele ediyor...

Meteoroloji'nin sağanak yağış uyarılarının ardından birçok kentte yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli sağanak yağış sonrası nedeniyle dereler taşıp heyelanlar meydana gelirken bazı illerimizde sel felaketi meydana geldi.

Selden en çok etkilenen Bartın, Sakarya, Karabük, Düzce, Ordu, Zonguldak, Kastamonu, Çorum ve Erzincan oldu.

Etkilenen bölgelerde çalışmalar devam ederken bakanlarda sel bölgelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında selin bilançosu hakkında bilgi verdi.

"68 vaka nakil olmuştur"

Bakan Koca, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

Selden etkilenen Bartın'da 18 ambulans, 2 UMKE aracı ve 56 personelle sahada sel felaketi ile ilgili acil sağlık ihtiyaçları karşılanmış, ayrıca 112 birimleri ve UMKE ekipleri ile hastanelere 68 vaka nakil olmuştur.



Hastanelere ulaşan 4 yaralıdan 2’sinin tedavisi devam ediyor, 2 kişi taburcu edilmiştir. Bartın’a geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

"Devrek Devlet Hastanesi yeniden hizmet vermeye başladı"

Bakan Koca, Zonguldak hakkında ise şu ifadeleri kullandı: