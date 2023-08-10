Fahrettin Koca'dan Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi paylaşımı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen mart ayında hizmete giren Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesinden hizmet alan hastaların çok memnun olduklarını kaydetti.

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AA

Türkiye'deki sağlık sektöründeki devrim niteliğindeki yenilikler dünyada ün salıyor.

Bunların başında ise eğitim ve araştırma hastaneleri geliyor.

Sağlıkta en önemli reformlardan biri olan eğitim ve araştırma hastanelerine bir yenisi daha eklendi.

Bakan Koca paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski adı Twitter olan X isimli sosyal medya platformundan, Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesinden hizmet alan kişilerin memnuniyetlerini dile getirdiği videoyu paylaştı.

"Sincan halkının sağlık hizmet kalitesini yükselten büyük bir proje"

Koca, "Geçtiğimiz mart ayında hizmete giren Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sincan halkının sağlık hizmet kalitesini yükselten büyük bir proje. Hastalarımız, kısaca 'Çok memnunuz.' diyor." ifadelerini kullandı.

"Sağlık hizmet kalitesini mükemmelleştiren büyük bir projedir"

Videoda açıklamasına yer verilen Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Gülüm, hastanenin 6 Mart 2023'te hizmete girdiğini belirterek, hastanenin yaklaşık 90 dönüm üzerine kurulu, 83 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu bildirdi.

Hastanenin 525 yatak olarak planlandığını aktaran Gülüm, şunları kaydetti: