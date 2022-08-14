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    Fahrettin Koca'dan sözleşmeli doktor açıklaması

    Fahrettin Koca'dan sözleşmeli doktor açıklaması

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yakın zamanda Resmi Gazete'de yayımlanan Beyaz Reform'un detaylarını paylaştı. Bakan Koca, sözleşmeli doktorların daha yüksek özlük haklarına sahip olacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2022 - 20:15
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 20:31
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    Aylardır üzerinde çalışılan sağlıkçılara yönelik çalışmada sona gelindi.

    Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de sağlık çalışanlarına yönelik düzenlemeler paylaşıldı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sözleşmeli doktorları yakında ilgilendiren bir haberi paylaştı.

    Sözleşmeli doktorların daha da yaygınlaştırılacağını belirten Koca, özlük haklarına ilişkin de açıklamada bulundu.

    "Yüksek özlük haklarına sahip olacaklar"

    Koca, "Önümüzdeki günlerde, ilçelerimizden başlayarak, sözleşmeli kadro yaygınlaştırılacak. Yeni uygulamada sözleşmeli doktorlar daha yüksek özlük haklarına sahip olacak." ifadelerini kullandı.

    Fahrettin Koca dan sözleşmeli doktor açıklaması #1

    "Bitkisel hayatta olan performans sisteminin fişi çekildi"

    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir süredir bitkisel hayatta olan performans sisteminin fişi çekildi" sözlerini kullanan Koca, şöyle devam etmişti: "Resmi Gazete'de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık çalışanları için bir reform gerçekleştirildi. Biz buna 'beyaz reform' diyoruz. Yönetmeliğin teknik anlatımı sebebiyle anlaşılmayan noktalar var. Sırasıyla anlatacağız. Bazı konuları 15 Ağustos'a bırakıyoruz." dedi.

    Koca, "Performansa göre Ek Ödeme Yönetmeliği"nin yürürlükten kaldırıldığını belirterek ödül ve teşvik esaslı yeni bir modele geçildiğini vurgulamıştı.

    Fahrettin Koca dan sözleşmeli doktor açıklaması #2


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