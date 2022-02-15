- Haberler
- Gündem Haberleri
- Fahrettin Koca'dan Turkovac çağrısı
Fahrettin Koca'dan Turkovac çağrısı
Sosyal medya hesabından yerli aşıyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşımız Turkovac hazır. Mümkünse bugün bekliyoruz" dedi.
- Haber Merkezi
- 15.02.2022 - 14:10
- Güncelleme : 15.02.2022 - 14:18
Türkiye'de koronavirüsle mücadele çalışmaları devam ediyor.
Toplamda yapılan koronavirüs aşı sayısı 144 milyon 174 bini aştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yerli aşı Turkovac için çağrıda bulundu.
"AŞIMIZ TURKOVAC HAZIR"
Bakan Koca, "Aşısız omuzun cezasını eklem yerleri, solunum yolları, akciğer ve diğer organlar çeker. Aşımız Turkovac hazır. Mümkünse bugün bekliyoruz." ifadelerini kullandı.