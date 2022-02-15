Euro
15.48
0.75%
Dolar
13.64
0.32%
Altın
813.46
-0.55%
Borsa
2054
2.60%
Bitcoin
602.500
4.56%
BTXN Coin
37.57
1.78%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Güneşli 8 C

    Fahrettin Koca'dan Turkovac çağrısı

    Sosyal medya hesabından yerli aşıyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşımız Turkovac hazır. Mümkünse bugün bekliyoruz" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 14:10
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 14:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fahrettin Koca'dan Turkovac çağrısı

    Türkiye'de koronavirüsle mücadele çalışmaları devam ediyor.

    Toplamda yapılan koronavirüs aşı sayısı 144 milyon 174 bini aştı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yerli aşı Turkovac için çağrıda bulundu.

    "AŞIMIZ TURKOVAC HAZIR"

    Bakan Koca, "Aşısız omuzun cezasını eklem yerleri, solunum yolları, akciğer ve diğer organlar çeker. Aşımız Turkovac hazır. Mümkünse bugün bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

    Fahrettin Koca dan Turkovac çağrısı #1

    Fahrettin Koca dan Turkovac çağrısı #2


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul’da hırsızlık çetesi iş yerini yağmaladı
    3. Sayfa

    İstanbul’da hırsızlık çetesi iş yerini yağmaladı

    Btcrobo, otomatik al-sat yapan bir yazılımdır
    Btcrobo

    Btcrobo, otomatik al-sat yapan bir yazılımdır

    Mustafa Balbay'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na demokrasi eleştirisi
    Gündem

    Mustafa Balbay'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na demokrasi eleştirisi

    Görüş Bildir