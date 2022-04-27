Fahrettin Koca'dan uçaklarda maske kullanımına yönelik açıklama

Kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kalkmasının ardından merak edilenlerden biri de “uçaklar da kullanım sürecek mi?” oldu. Soru, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yöneltildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu’nun aldığı ‘maske’ kararını bir kez daha değerlendirdi.

Aydın’da konuşan Bakan Koca, “Uçaklarda maske şart mı?” sorusuna cevap verdi.

“Vaka sayısı binin altına inene kadar…”

“Bilim Kurulu, son toplantısını dün yaptı. Cumhurbaşkanımız açıkladı; sadece ulaşım ve sağlık kuruluşlarında vaka sayısı binin altına inene kadar olmak üzere maske kullanımı, onun dışında hiçbir alanda maske kullanımı olmayacak şeklinde açıklama oldu” diyen Bakan Koca, şöyle devam etti:

“Bunun içine uçaklar da girer”

“Bunun içine uçaklar da girer, eğitim de girer, kapalı alanlar da tüm kurumlar girmiş olur. Bu dönemde özellik salgın bize şunu gösterdi; biz maskenin koruyucu olduğunu, yeri geldiğinde bir enfeksiyon durumu söz konusu ise bir başka kişiye bulaştırmayı önlediğini artık biliyoruz.”

Fahrettin Koca'dan maske açıklaması VİDEO

“Bulaş riskinde maske takmak alışkanlık olmalı”

Pandemi sonrası maske alışkanlığına devam edilmesinin önemine dikkat çeken Bakan Koca, “İnfluenzanın maskenin yoğun kullanıldığı dönemde Türkiye’de görülmediğini biliyoruz. Bundan sonraki süreçte herhangi bir vatandaşımız üst solunum yolu enfeksiyonu hisseder durumda olursa bir başkasına bulaştırmamak için mutlaka maskesini takıyor olmalı, bu bizim için bir alışkanlık olmalı. Biz maskenin koruyucu olduğunu, bulaş riskini önlediğini biliyoruz.” dedi.

En riskli yaş grubu

Bakan Koca, “Bunun dışında en riskli olan yaş grubu ileri yaş ve ek hastalığı olan yani kronik hastalığı olan ileri yaş kişilerden bahsediyoruz. Şu an vefat eden kişilerin ortalama yaşı 78 oldu. O nedenle ileri yaş olan büyüklerimizi korumak için bizim dikkatli olmamız herhangi bir enfeksiyon belirtisi varsa mutlak maskeli olmamız, büyüklerimizin de kronik hastalığı olanların da kapalı kalabalık riskli olan alanlara girdiklerinde mutlak maskeli olmalarını önemsiyoruz.” diyerek konuşmasını noktaladı.