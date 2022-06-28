Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları artsa da hastane yükünün azaldığını belirtip, "Kötü günler geride kaldı, benzerini gelecekte aramak yanlıştır" dedi.

Dünyayı, yaklaşık 2 yıl boyunca etkisi altına alan koronavirüs sürecinde normalleşme dönemine girilirken, 'yeniden maske dönemi' söylemleri insanları endişeye düşürdü.

Türlü zorlukları ve karantina ile atlatılan sürecin ardından, koronavirüs salgınına karşı insanlığın savaşında ilk aşıyı bulan doktorlardan Prof. Dr. Uğur Şahin, maskeli günlerin geri döneceğini işaret etmişti.

"Olaylı geçmeyecek sonbahar ve kışın bizi beklediğini söyleyebilirim"

Dr. Şahin, "Çok olaylı geçmeyecek bir sonbahar ve kışın bizi beklediğini söyleyebilirim. Ama şunu da belirtmek lazım ki yeni bir dalga da kapıda ve bu dalganın zararsız olacağına dair elimizde bir garanti yok o yüzden hazırlıklı olmakta yarar var. Sonbaharda yeniden maske takmaya başlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca açıkladı

Korku ile hatırlanan sürecin geri döneceği vatandaşlarda endişe uyandırırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması gönüllere su serpti.

Kabine toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Koca, hastalığın artık grip seyrine döndüğünü söyledi.

Durumun endişe sebebi olmaktan sıyrıldığını anlatan Fahrettin Koca, şu ifadelerle devam etti;

Fahrettin Koca'dan vaka artışı açıklaması ViDEO

"Vakalarda artış olsa da hastane yükündeki azalış sürüyor"

"Koronavirüs ileri yaştakiler ve kronik rahatsızlığı olanlarda risk oluşturmaya devam edecek. Risk grubunda olanların kişisel tedbirlere dikkat etmeleri önem arz ediyor. Vaka sayılarında son iki haftada 3 kattan fazla artış olsa da bunun tam tersine hastane yükündeki azalış sürmektedir.

"Herkes müsterih olsun"

Kötü günler geride kaldı. Benzerlerini gelecekte aramak yanlıştır. Herkes müsterih olsun."

"Türkiye olarak, dünyanın yapamadığını yaptık"

Koca, Malpraktis yani hatalı tıbbi uygulama ile hastanın zarar görmesiyle ilgili yapılan yeni düzenlemeyi ise şu ifadelerle değerlendirdi;

“Tüm dünyada tıp, Malpraktis davaları sebebiyle sigorta şirketleri ve avukatlar arasında sıkışmış durumda. ABD dahil, konuya duyarlı ülkelerin hiçbiri bu sorunu çözemediler. Biz ise Türkiye olarak, dünyanın yapamadığını yaptık. Yeni çıkarılan Malpraktis yasası son derece önemli. Malpraktis davasından doğan tazminatı devlet üstleniyor. Hekim ve hasta açısından adil bir düzenleme yapıldı.”