Fahrettin Koca'dan yaralı madencilerin son durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'daki patlamada yaralanarak tedavi altına alınan madencilerden 5'inin durumunun ağır olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'daki maden faciasında yaralanan işçilerin son durumu hakkında bilgi verdi.

Bakan Koca, İstanbul'da tedavi altında olan 6 madenciden 5'inin durumunun ağır olduğu, Bartın'da tedavi gören 5 yaralıdan 4'ünün taburcu olduğunu duyurdu.

"5'inin durumu ağır"

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bugün ziyaret ettiğimiz 6 yaralıdan 5’inin durumu ağır, 1’inin durumu orta. Bartın’da tedavi gören 5 yaralıdan 4’ü taburcu oldu, yatan hastamızın durumu ise iyi. Kaza sebebiyle tedavisi devam eden 7 hastamız var."