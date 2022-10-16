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    Fahrettin Koca'dan yaralı madencilerin son durumuna ilişkin açıklama

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'daki patlamada yaralanarak tedavi altına alınan madencilerden 5'inin durumunun ağır olduğunu söyledi.
    • 16.10.2022 - 20:32
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    Fahrettin Koca'dan yaralı madencilerin son durumuna ilişkin açıklama

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'daki maden faciasında yaralanan işçilerin son durumu hakkında bilgi verdi.

    Bakan Koca, İstanbul'da tedavi altında olan 6 madenciden 5'inin durumunun ağır olduğu, Bartın'da tedavi gören 5 yaralıdan 4'ünün taburcu olduğunu duyurdu.

    "5'inin durumu ağır"

    Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bugün ziyaret ettiğimiz 6 yaralıdan 5’inin durumu ağır, 1’inin durumu orta. Bartın’da tedavi gören 5 yaralıdan 4’ü taburcu oldu, yatan hastamızın durumu ise iyi. Kaza sebebiyle tedavisi devam eden 7 hastamız var."

    Fahrettin Koca dan yaralı madencilerin son durumuna ilişkin açıklama #1


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