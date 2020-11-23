Fahrettin Koca'dan yerli aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, Faz-I aşamasındaki yerli aşının ikinci doz aşılamasının 26 Kasım-14 Aralık arasında yapılacağını duyurdu.

Dünyadaki koronavirüs aşı çalışmalarından tek tek olumlu haberler gelirken Türkiye'deki çalışmalarda da sona yaklaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TÜSEB desteğiyle Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen aşıda ikinci doz aşılamaya geçileceğini açıkladı.

"CİDDİ BİR YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ"

Bakan Koca, "TÜSEB desteğiyle Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen COVID-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandı. Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi. İkinci doz aşılama 26 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Güzel haberlerini vereceğim 15 aşı adayı daha var." ifadelerini kullandı.