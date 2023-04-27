Fahrettin Koca'nın acı günü: Halasının oğlunun cenazesine katıldı
İHA

Bakanı Fahrettin Koca'nın acı günü...

Koca'nın halasının oğlu Fuat Çelik (51), Danimarka'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Türkiye'ye getirilen Fuat Çelik'in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Konya'nın Kulu ilçesine götürüldü.

Halasının oğluna son görevini yaptı

Ömeranlı Mahallesindeki baba ocağına getirilen Fuat Çelik'in cenazesi helallik alındıktan sonra namazı için Merkez Camisi'ne götürüldü.

Cenazeye katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, akrabalarına taziyelerini iletti. Kılınan cenaze namazının ardından Fuat Çelik, merkez kabristanlığına dualarla defnedildi.

Babası da 10 yıl önce aynı sebepten vefat etti

Hayatını kaybeden Çelik'in babasının da 10 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cenazeye, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Fuat Çelik'in ailesi, akrabaları, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnan, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Fahrettin Koca'nın acı günü: Halasının oğlunun cenazesine katıldı
Fahrettin Koca'nın acı günü: Halasının oğlunun cenazesine katıldı
Fahrettin Koca'nın acı günü: Halasının oğlunun cenazesine katıldı
Fahrettin Koca'nın acı günü: Halasının oğlunun cenazesine katıldı
Fahrettin Koca'nın acı günü: Halasının oğlunun cenazesine katıldı