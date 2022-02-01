Euro
15.08
0.72%
Dolar
13.37
0.42%
Altın
776.95
0.82%
Borsa
2027
1.20%
Bitcoin
516.250
2.33%
BTXN Coin
32.23
3.80%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Hafif yağmur 7 C

    Fahrettin Koca'nın babaannesi, son yolculuğuna uğurlandı

    Bakan Koca, 86 yaşında vefat eden babaannesi için düzenlenen cenaze törenine katıldı.
    • AA
    • 01.02.2022 - 14:57
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 15:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fahrettin Koca'nın babaannesi, son yolculuğuna uğurlandı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın babaannesi Fatma Koca, dün hayatını kaybetti.

    Koca için Konya'nın Kulu ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

    86 YAŞINDA VEFAT ETTİ

    İlçeye bağlı Ömeranlı Mahallesi'ndeki evinde dün akşam yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybeden 86 yaşındaki Fatma Koca'nın cenazesi, Ömeranlı Camisi'ne getirildi.

    BAKAN KOCA CENAZE TÖRENİNE KATILDI

    Buradaki cenaze törenine katılan Bakan Fahrettin Koca, taziyeleri kabul etti. Babası Hasan Koca ve akrabaları ile kucaklaşan Bakan Koca'nın, oldukça üzgün olduğu görüldü.

    Fahrettin Koca nın babaannesi, son yolculuğuna uğurlandı #1

    MAHALLE MEZARLIĞINDA DEFNEDİLDİ

    Fatma Koca'nın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

    Cenaze törenine; Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, AK Parti Konya milletvekilleri Orhan Erdem, Ahmet Sorgun, Abdullah Ağralı, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Kulu Belediye Başkanı Murat Ünlü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

    Fahrettin Koca nın babaannesi, son yolculuğuna uğurlandı #2

    Fahrettin Koca nın babaannesi, son yolculuğuna uğurlandı #3

    Fahrettin Koca nın babaannesi, son yolculuğuna uğurlandı #4

    Fahrettin Koca nın babaannesi, son yolculuğuna uğurlandı #5

    Fahrettin Koca nın babaannesi, son yolculuğuna uğurlandı #6


    Görüş Bildir