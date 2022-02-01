Fahrettin Koca'nın babaannesi, son yolculuğuna uğurlandı

Bakan Koca, 86 yaşında vefat eden babaannesi için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın babaannesi Fatma Koca, dün hayatını kaybetti.

Koca için Konya'nın Kulu ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

86 YAŞINDA VEFAT ETTİ

İlçeye bağlı Ömeranlı Mahallesi'ndeki evinde dün akşam yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybeden 86 yaşındaki Fatma Koca'nın cenazesi, Ömeranlı Camisi'ne getirildi.

BAKAN KOCA CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Buradaki cenaze törenine katılan Bakan Fahrettin Koca, taziyeleri kabul etti. Babası Hasan Koca ve akrabaları ile kucaklaşan Bakan Koca'nın, oldukça üzgün olduğu görüldü.

MAHALLE MEZARLIĞINDA DEFNEDİLDİ

Fatma Koca'nın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine; Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, AK Parti Konya milletvekilleri Orhan Erdem, Ahmet Sorgun, Abdullah Ağralı, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Kulu Belediye Başkanı Murat Ünlü ve çok sayıda vatandaş katıldı.