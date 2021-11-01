Fahrettin Koca'nın köpeğiyle olan videosu gündem oldu

Fahrettin Koca'nın köpeğiyle olan videosu gündem oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, köpeği Sultan ve yavrularını sevdiği anları sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, köpeği Sultan ve yavruları ile olan anlarını paylaştı.

Koca, yeni doğum yapan köpeği Sultan'ı ve yavrularını sosyal medya hesaplarından yayınlayarak, "Köpeğimiz Sultan, dünyaya getirdiği yedi yavruyla hayatımızı bereketlendirdi. Görenler, analı babalı büyüsünler :) dedi. Birazcık büyüsünler isimlerini koyacağız. Diğer köpeğimiz, heyecandan mıdır, şimdilik olayın farkında değil." notunu düştü.

Koca'nın paylaşımı kısa sürede gündem olarak, binlerce beğeni aldı.

Fahrettin Koca'nın köpeğiyle olan videosu gündem oldu VİDEO