Fahrettin Koca'nın yaşlı depremzede ile sıcak diyaloğu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ziyaret ettiği yaşlı depremzede kadın, Bakan Koca'yı dualarla karşılarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme arzusunu dile getirdi.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin üzerinden 1 ayı aşkın süre geçti.

İlk andan itibaren bölgede olan devlet erkanı durmadan çalışmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca birkaç gündür Hatay'daki çalışmaları yakıntan takip ediyor.

Bölgeyi karış karış gezen Koca, hem çalışmaları denetliyor hem de eksikliklere göre talimatlarını veriyor.

Bakan Koca bir yandan da çadır kent ve konteyner kentleri ziyaret ederek depremzedelerle bir araya geliyor.

Depremzedelerle yakından ilgilenen Koca, onların isteklerini, beklentilerini dinledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ziyaret ettiği Kırıkhan'daki çadır kentte yaşlı bir depremzede ile olan diyaloğu ise kameralara yansıdı.

"Allah'ım sizi başımızdan eksik etmesin"

Yaşlı teyzenin halini hatırını soran Koca dualarla karşılandı.

Yakın zamanda evini kaybeden deprem mağduru yaşlı kadın Bakan Koca ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Allah'ım başımızdan eksik etmesin sizi. Başkanımızı başımızdan düşürmesin. Başkanımızı görsem çok seviniri. O bizim babamız. İşi gücü rast gelsin." sözleriyle dualar etti.

Bakan Koca, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ziyarette bulunacağını ve kendilerini buluşturacağını söyledi.