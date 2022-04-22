Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarının "maske zorunluluğu kalkıyor mu?" sorusuna gülümseyerek cevap verdi...

Türkiye'de koronavirüs tablosu endişe verici boyuttan çıktı, vaka sayısı hızla düşmeye başladı.

Alınan tedbirler ve aşı ile salgın giderek etkisini azaltmaya başladı.

Son olarak açık havada maske yasağının kalktığı Türkiye'de gözler, Bilim Kurulu'nun yapacağı toplantıya çevrilmiş durumda...

Bakan Koca'dan maske açıklaması

Geçtiğimiz hafta iptal edilen toplantı ise bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya soruldu.

Çeşitli ziyaretler için Adıyaman'da bulunan Bakan Koca, Ensonhaber.com'un da yer aldığı basın toplantısında soruları yanıtladı.

Bakan Koca'nın maske ile ilgili verdiği cevap ise dikkatlerden kaçmadı.

Fahrettin Koca'ya 'maske zorunluluğu kalkıyor mu' diye soruldu VİDEO

Bilim Kurulu toplantısının ertelenme sebebi

Önce Bilim Kurulu toplantısının ertelenmesinin sebebini açıklayan Bakan Koca, "Yapılacak bu Bilim Kurulu toplantısının, en önemlilerinden biri olacağını söylemiştim. Bu toplantıyı geniş katılımlı ve yüz yüze yapmak istiyoruz. O nedenle haftaya erteledik. Haftayı bekleyelim." dedi.

Gülümsedi, "detay vermeyeyim" dedi

Daha sonra basın mensuplarından birinin "Maske zorunluluğu kalkıyor mu?" sorusunu yönelittiği Bakan Koca, gülümseyerek "Teşekkür ediyorum. Bu konuda çok detay vermeyeyim. Ama geçen hafta da söylemiştim. Bilim Kurulu, okullarda maske başta olmak üzere birçok konuyu değerlendirmiş olacak. Bu konudaki önerileri daha sonra değerlendirmek üzere kamuoyuna açıklamış olacak." şeklinde cevap verdi.