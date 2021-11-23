Fahrettin Koca'ya soruldu: Yeniden kapanacak mıyız?

Avrupa'daki vaka artışlarının akabinde sert önlemler yeniden gündeme gelirken Türkiye için kapanmanın söz konusu olup olmadığı merak ediliyor. Bakan Koca, "yeniden kapanacak mıyız" sorusunu yanıtladı.

Yüksek aşılama oranlarına rağmen Avrupa'da koronavirüs vaka sayıları hızla artıyor.

Tüm dünyadaki koronavirüs vakalarının yarısından fazlasının Avrupa'da olduğu belirtilirken, Hollanda ve Avusturya durumu kontrol etmek adına yeniden kısıtlamalar getirdi.

Türkiye'de de 20 binlerin civarında seyreden vaka sayıları ve artan ölümler, yeniden kapanma endişesini vatandaşların gündemine taşıdı.

Yeniden sokağa çıkma yasaklarının geleceği iddiası hızla yayılırken, konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, durumu netleştirdi. Peki yeniden kapanma olacak mı? İşte yanıtı...

YENİDEN KAPANACAK MIYIZ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de kapanma uygulanmasını düşünmediklerini dile getirdi.

"Avrupa'da Kovid-19 salgınına karşı yeni kısıtlamalar gündemde. Türkiye'de de yeni önlemler gündeme gelebilir mi?" sorusu üzerine Koca, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye'de yeni dönemde biz kapatmalarla salgını yönetmeyi düşünmüyoruz. Yeni dönemde kişisel tedbirleri ve özellikle aşıyı son derece önemsiyoruz. Herkesin aşı olmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yer yer yanlış bir algıyla 'bir tane, iki tane aşı niye korumuyor' deniyor. Benzer şekilde difteri, boğmaca, tetanoz bir kere mi yapılıyor? 5 kere yapılıyor. Çocuk felci bir kere mi yapılıyor? 5 kere yapılıyor. Tetanoz bir kere mi yapılıyor? 4 kez yapılıyor, 10 yılda bir tekrarı isteniyor. Hepatit bir kere mi yapılıyor? Çocukluk çağı aşılarının birden çok yapılmasına yüzde 98 oranında 'evet' diyoruz. Benzer şekilde Kovid ile ilgili bir aşı durumu olduğunda 'aşı bir tane niye korumuyor' diyoruz. Aşının da bir koruyuculuk süresi var. 6 ay, 8 ay, 12 ay olabiliyor."