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Fahri trafik müfettişleri yılda en az 2 kez eğitim ve değerlendirmeye tabi tutulacak

Fahri trafik müfettişleri yılda en az 2 kez eğitim ve değerlendirmeye tabi tutulacak Fahri trafik müfettişlerinin görev ve çalışmalarına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yer aldı. Yılda en az 2 kez eğitim ve değerlendirmeye tabi tutulacak fahri trafik müfettişlerinin hayatın olağan akışı dışında tutanak düzenlediği tespit edilirse görevleri sonlandırılacak.