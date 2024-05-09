Fahri trafik müfettişleri yılda en az 2 kez eğitim ve değerlendirmeye tabi tutulacak

Kestikleri trafik cezalarıyla vatandaşları kızdıran fahri trafik müfettişleriyle ilgili düzenlemeye gidildi.
Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmeliğe göre 70 yaşından büyük kişiler fahri trafik müfettişi olamayacak.
Yılda en az 2 kez eğitim ve değerlendirme
Fahri trafik müfettişleri yılda en az 2 kez eğitim ve değerlendirmeye tabi tutulacaklar.
Bir yıl süreyle trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlemeyen veya trafik güvenliğine katkı sağlamayacak şekilde günlük hayatın olağan akışı dışında tutanak düzenlediği tespit edilen ya da eğitim ve değerlendirme toplantılarına üst üste iki kez katılmayan müfettişlerin görevleri Emniyet Genel Müdürü'nün teklifi üzerine İçişleri Bakanı'nın onayı ile sonlandırılabilecek.
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