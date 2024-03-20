Fahri trafik müfettişlerinin park cezası yazma yetkileri sonlandırıldı Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı. Karar üzerine yetki, fahri trafik müfettişlerinin kullandığı uygulamadan da çıkarıldı.

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İHA

Fahri trafik müfettişleri, son dönemde kestikleri trafik cezalarıyla vatandaşları canından bezdirdi.

Yurdun dört bir yanında fahri trafik müfettişleri tarafından vatandaşlara kesilen trafik cezaları giderek absürtleşiyordu.

Öyle ki bazı mahallelerde vatandaşlar konuyla ilgili eylem bile yapmıştı.

Yaşananların ardından konuyla ilgili düzenlemeye gidildi.

Vatandaşları isyan ettirmişti: Park cezası verme yetkileri sonlandırıldı

İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü, toplumun tepkileri üzerine adım attı ve Fahri Müfettişlerin park cezası verme yetkisi sonlandırıldı.

Fahri Trafik Müfettişleri'nin uyguladığı park cezaları geniş çapta tartışma oluşturdu, hatta protestolara sebep oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, kamuoyunun tepkileri üzerine harekete geçerek Fahri Müfettişlerin park cezası vermelerini durdurdu.

"Bu yetkinin askıya alınmasına karşılar"

Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sami Güleçyüz, “Fahri trafik müfettişlerine verilen görev çerçevesinde kara yolları trafik kanuna göre bazı maddeler üzerinden cezalar yazılabiliyor. Bunların bir kısmı trafiğin akışkanlığını sağlamak, trafiğin düzenini sağlamaya yönelik cezalar. Bir kısmı da kazaları önlemeye yönelik cezalardır. Park cezası ve duraklama cezası şimdilik askıya alındı. Asıl bundan sonra diğer kazaları önlemeye yönelik olan cezalar üzerine yoğunlaşılacak. Fahri trafik müfettişleri bu yetkinin askıya alınmasına karşılar. Bu konunun şimdilik askıya alınmış olması denetim yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Kolluk kuvvetleri tarafından trafik polislerimiz tarafından yine elektronik denetleme sayesinde daha sıkı bir şekilde bu park sorunu takip edilecektir” diye konuştu.

1996 yılında yürürlüğe girmişti: Tutanak tutuluyor, trafik cezasına çevriliyordu

Öte yandan Fahri trafik müfettişliği uygulaması, 1996 yılındaki bir kanun ile yürürlüğe girmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün uygulamaya koyduğu mobil aplikasyon ve internet sitesi üzerinden fahri trafik müfettişleri tarafından kural ihlali yaptığı tespit edilen aracın plakası, modeli, rengi gibi özellikleri yazılarak, tutanak tutulabiliyordu.

Tutulan tutanak, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne iletiliyordu.

Trafiğin akışı içerisinde görülen kural ihlalleri tutanakları, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün kontrolünün ardından trafik cezasına çevriliyordu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)