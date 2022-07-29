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    Faik Öztrak annesi hayatını kaybetti

    CHP Genel Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın annesi Ayten Öztrak yaşamını yitirdi.
    • 29.07.2022 - 15:46
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    Faik Öztrak annesi hayatını kaybetti

    CHP Genel Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, anne acısı ile sarsıldı.

    AA'nın haberine göre, Öztrak'ın 96 yaşındaki annesi Ayten Öztrak, Ankara Şehir Hastanesi'nde vefat etti.

    Ayten Öztrak'ın cenazesinin 31 Temmuz Pazar günü Kocatepe Camisi'nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından, Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığına toprağa verileceği öğrenildi.

    Öztark'a taziye mesajları

    Vefat haberinin ardından başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, parti yöneticileri ve milletvekilleri Öztrak'ı ziyaret ederek taziyelerini iletti.

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yayımladığı mesajda, Ayten Öztrak’ın vefat ettiğini üzülerek öğrendiğini belirterek "Merhumeye Yüce Allah'tan rahmet, Faik Bey'e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

    Faik Öztrak annesi hayatını kaybetti #1


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