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    Faik Öztrak: Asker gönderilmesiyle ilgili tezkereye olumlu oy vereceğiz

    CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Azerbaycan'a karşı sağladığı desteğin her zaman süreceğini vurguladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 16.11.2020 - 16:03
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 17:04
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    Faik Öztrak: Asker gönderilmesiyle ilgili tezkereye olumlu oy vereceğiz

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    Azerbaycan'a sağlanan desteğe değinen Faik Öztrak,"CHP her zaman Azeri kardeşlerimizin yanında olacaktır." ifadelerini kullandı.

    "TEZKEREYE OLUMLU OY VERECEĞİZ"

    Öztrak, Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin TMMM Başkanlığı'na sunulan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi hakkında da konuştu.

    Öztrak, asker gönderilmesiyle ilgili tezkere için olumlu oy vereceklerini bildirdi.

    Faik Öztrak: Asker gönderilmesiyle ilgili tezkereye olumlu oy vereceğiz #1

    Faik Öztrak: Asker gönderilmesiyle ilgili tezkereye olumlu oy vereceğiz #2

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