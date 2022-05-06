Faik Öztrak, Canan Kaftancıoğlu'nun Suriyeli açıklamasına cevap verdi

Canan Kaftancıoğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'yla çelişen açıklamasının ardından topa CHP Sözcüsü Faik Öztrak girdi. Öztrak, "Geri gönderme konusunda başlangıçtan beri bizim tavrımız nettir." dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, dün Twitter'da Atilla Taş'ın başlattığı bir sohbet odasına katıldı.

Suriyelilerin ülkelerine gönderilmesine ilişkin değerlendirmelede bulunan Kaftancıoğlu, evrensel hukuk kurallarına göre bunun mümkün olmadığını söyledi.

"Göndereceğiz demenin gerçekliği yok"

Kaftancıoğlu, "Hani bu şey gibi, "İktidara geldiğimizde bütün Suriyelileri göndereceğiz." söylemek çok kolay. Senin içinin yağlarını da eritebilir. Ama bunun bir gerçekliği yok." dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, daha sonra açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"21'inci yüz yılda 10 milyon yabancının geldiği bir ülkede ne yaparsanız yapın, evrensel hukuk diyorum; Avrupa ne düşünüyor, Amerika ne düşünüyor bunu bırakın, evresel hukuk kuralları çerçevesinde bu insanların tamamını göndermek gibi bir gerçeklik yoktur.

"Atilla sinirlensen de söylemek zorundayım"

Buna katılırım katılmam ayrı konu Atilla, sinirlensen de söylemek zorundayım, sinirlenmesen de...

Birileri diyor ya milli mesele, milli mesele, iktidarıyla muhalefetiyle Meclis'te bir grubu olsun ya da olmasın bir araya gelip ele alınması gerektiği noktasında yüzde yüz hem fikirim. Bunun dışında başka çözüm yok."

Bu açıklamaların ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İzmir'in Çeşme ilçesinde basın toplantısı düzenledi.

Canan Kaftancıoğlu: Suriyelileri göndereceğiz demenin gerçekliği yok

Kaftancıoğlu'na cevap gecikmedi: Geri gönderme konusunda başından beri tavrımız net

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztrak'a CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya canlı yayınında, "Suriyelilerin hepsini göndermenin gerçekliği yok." şeklindeki sözleri hatırlatıldı.

Öztrak konuyla ilgili, "Partimizin görüşlerini genel başkanımız, parti sözcüsü ve grup başkanvekilleri açıklar. Suriyelileri geri gönderme konusunda başlangıçtan beri bizim tavrımız nettir. Suriyelilerin en geç 2 yıl içinde ülkelerine gönderilmesi milletimize taahhüdümüzdür. Bu taahhüdümüzün arkasındayız." ifadelerini kullandı.

Faik Öztrak, Canan Kaftancıoğlu'nun Suriyeli açıklamasına cevap verdi VİDEO

Canan Kaftancıoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriyeli çelişkisi

Kemal Kılıçdaroğlu: İktidar olursak Suriyelileri göndereceğiz