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    Faik Öztrak, faiz kararına tepki gösterdi

    TCMB tarafından yüzde 10,5'e düşürülen faiz kararı hakkında paylaşımda bulunan CHP Sözcüsü, 'Kurt kışı geçirir. Ama yediği ayazı asla unutmaz' cümleleriyle tepkisini ortaya koydu.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2022 - 17:02
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 17:15
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    Faik Öztrak, faiz kararına tepki gösterdi

    Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), bugün politika faizini 150 baz puan düşürerek, 10,5'e indirdi.

    Faizin yüzde 12'den yüzde 11' indirileceği beklenirken, 10,5'e düşmesi, gelecek ayın faiz beklentisinin tek haneye düşeceği yorumlarını da beraberinde getirdi.

    Türkiye'nin tartıştığı konu hakkında bir yorum da CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi.

    Faik Öztrak, yaşanan gelişmeyi bir atasözü ile yorumladı.

    "Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz"

    Öztrak; "Oyun belli: Faiz Kasım'da tek haneye çekilir. Aralık'tan itibaren baz etkisiyle enflasyon nispeten geriler. Bu, 'Faiz sebep, enflasyon netice' diye pazarlanır. Millet de buna inanır. Ama ne demişler? Bade harabül Basra. Kurt kışı geçirir. Ama yediği ayazı asla unutmaz." ifadelerini kullandı.

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