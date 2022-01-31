CHP Sözcüsü Öztrak, İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun "Biz olmasak CHP Cumhur İttifakı’ndan ne kadar oy alabilir" sözlerini değerlendirdi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz akşam Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan sözlerinin ardından CHP'yi kızdıracak ifadeler kullanmıştı.

Yavuz Ağıralioğlu, İyi Parti olmasa ittifak ortağı CHP'nin, AK Parti ve MHP'den oy alamayacağını öne sürmüştü.

Bunun üzerine CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin gerçekleştirdiği Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrasında konuya ilişkin açıklama yaptı.

"HERKES DÜŞÜNCELERİNDE ÖZGÜRDÜR"

Faik Öztrak, Ağıralioğlu'nun son çıkışına karşılık şunları söyledi:

"Millet İttifakı olarak işsizlik ve yoksulluk arasında ezilen milletimizin sıkıntılarını çözmek, ülkemizin önünü açmak, Türkiye'ye gerçek demokrasiyi getirebilmek için bir araya gelen partileriz. Millet İttifakı olarak herkesin düşüncelerini özgür ifade etmesi için mücadele ediyoruz.

Faik Öztrak: Hepimizin farklı değerlendirmeleri olabilir VİDEO

"HEPİMİZİN FARKI DEĞERLENDİRMELERİ OLABİLİR"

Hepimizin farklı değerlendirmeleri olabilir.

"CHP OLARAK HERKESİN OYUNA TALİBİZ"

Bu vesileyle bir de şunu belirteyim; biz CHP olarak herkesin oyuna talibiz. Genel başkanımız helalleşmek için toplumun barışması, kucaklaşması için 'Ben ateşten gömleği giydim' diye boşuna söylemiyor. Biz bu ülkede kavgayı bitirmeye talibiz."