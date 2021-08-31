Faik Öztrak: Kadıköy ilçe başkanımızın yaptığını doğru bulmuyoruz

Ali Narin'in görüntüleriyle ilgili konuşan CHP Sözcüsü Öztrak, yapılan hareketi onaylamadıklarını söyledi.

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'in, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu sırada sırtını dönmesi tepkilere neden oldu.

Konuyla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak açıklama yaptı.

"İLÇE BAŞKANIMIZIN YAPTIĞI DOĞRU DEĞİL"

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından konuşan Öztrak, Narin'in hareketini kabul etmediklerini söyledi.

Öztrak, bir soru üzerine, ''Kadıköy ilçe başkanımızın yaptığını doğru bulmuyoruz." ifadesini kullandı.

"FERHAN ŞENSOY'U KAYBETTİK"

Öte yandan Öztrak, bugün güne acı bir haberle başladıklarını ifade ederek, "Tiyatromuzun çok kıymetli bir ismini, Ferhan Şensoy’u kaybettik. Ferhan Şensoy'a Allah'tan rahmet, ailesine, sanat camiamıza ve ülkemize başsağlığı diliyoruz. Yine Kütahya'da öğle saatlerinde orta şiddette bir deprem oldu. Depremde can ve mal kaybı olmaması, en büyük dileğimiz. Tüm Kütahyalı hemşerilerimize geçmiş olsun diyoruz." dedi.

"TÜM BU ZAFERLER BİZİMDİR"

Ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı'na değinen Öztrak, ağustos ayının tarihe altın harflerle yazılmış önemli zaferler barındırdığını belirterek, "Tüm bu zaferler, bizimdir. Bizi biz yapan tarihi dönüm noktalarıdır. Onlara, 'gömelim seni tarihe' deseniz de, tarihin sinesine sığmazlar. Dün 99'uncu yılını kutladığımız, 30 Ağustos 1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesi, işte böyle bir zaferin adıdır." diye konuştu.