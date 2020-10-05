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    Faik Öztrak: Kime haksızlık yapılıyorsa onun yanında durduk

    Faik Öztrak: Kime haksızlık yapılıyorsa onun yanında durduk

    CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili açılan davalara siyasi olduğu için karşı çıktıklarını söyledi.
    • AA
    • 05.10.2020 - 18:47
    • Güncelleme : 05.10.2020 - 18:47
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    CHP Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı.

    HDP İLE PKK BİRLİKTE HAREKET ETTİ Mİ

    Öztrak, "6-8 Ekim olaylarında PKK ve HDP'nin birlikte hareket ettiğini düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi:

    "CHP'yi, CHP'nin grup başkanvekillerini, milletvekillerini 6-8 Ekim olayları ile ilgili dava açılmasına tepki göstermekle itham etmek akıl karı değildir. Kime haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik yapılıyorsa biz onun yanında durduk. Olan bitenin bugün yaşananların siyasi olduğunu, hukuksuz olduğunu düşünüyoruz. O nedenle itiraz ediyoruz, şu veya bu parti nedeniyle değil."

    6-8 Ekim'in bilançosu ve o günlerde yaşananların fotoğrafları

    Faik Öztrak: Kime haksızlık yapılıyorsa onun yanında durduk #1

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