Faik Öztrak: Mehmetçiğimizin sicili temizdir

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği operasyonlarda kimyasal silah kullandığını iddialarına CHP'den de tepki geldi. Parti Sözücü, "Mehmetçiğimizin sicili temizdir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, TSK'nın terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığı iddialarını Meclis’e taşıyacağını söylemesiyle ilgili, Tanrıkulu'nun açıklamalarını doğru bulmadığını söyledi.

"Doğru bulmuyoruz"

Faik Öztrak "TSK, terörün en sıcak günlerinde bile kimyasal silaha asla tevessül etmemiştir. Mehmetçiğimizin sicili temizdir. Böyle hassas ve istismara açık bir konuda ulu orta açıklama yapılması yanlış olmuştur. Doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Öztrak, kamuoyunda 'dezenformasyon yasası' olarak bilinen sosyal medya düzenlemesiyle ilgili yürütmenin durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaptıklarını ve ilk incelemenin 26 Ekim'de yapılacağını belirterek, "Demokrasimize, Anayasal hak ve özgürlüklerimize yönelik bu tehdide Anayasa Mahkemesi 'dur' demelidir. Anayasa Mahkemesi, varlık sebebi olan Anayasa'yı, temel hak ve özgürlükleri koruma görevini en iyi şekilde yerine getirdiğini göstermelidir." dedi.

"Milli paramız değerini yüzde 55 yitirdi"

Öztrak, Merkez Bankası'nın politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 10,5'e indirmesiyle ilgili de "Merkez Bankası'nın elinden faiz silahını aldıkları gün, tabela faizi yüzde 19'du. Bugün yüzde 10,5; ama o gün yüzde 19 olan enflasyon bugün yüzde 83. O gün 8 lira 60 kuruş olan dolar kuru, bugün 18 lira 60 kuruş. Milli paramız o günden bugüne dolar karşısında yüzde 55 değer yitirdi." diye konuştu.