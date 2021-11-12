Faik Öztrak: Milletvekillerin kimliğine göre fezleke, adalet duygusunu incitir

CHP Sözcüsü Öztrak, İyi Partili Lütfü Türkkan hakkında hazırlanan fezlekeyi değerlendirerek hukuk önünde herkesin eşit olduğunu söyledi.

CHP Sözcücü Faik Öztrak, genel merkezde basın toplantısı düzenledi.

Faik Öztrak, konuşmasında, şehit yakınına ettiği küfürle gündemi sarsan İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında hazırlanan fezlekeye değindi.

"KİMLİĞE GÖRE HAZIRLANAN FEZLEKE ADALET DUYGUSUNU İNCİTİR"

Öztrak, fezlekenin TBMM'ye geldiğinde oylarının renginin sorulması üzerine şunları söyledi:

"Öncelikle şunu ifade edeyim; siyasetçilerin her türlü eleştiriye açık olması gerekir. Savcılığın hazırladığı fezlekeye gelince savcıların, milletvekillerin kimliğine göre fezleke düzenlemeleri, adalet duygusunu incitir.

"ÇİFTE STANDART OLMAZ"

Hukuk önünde herkes eşittir. Çifte standart olmaz. Siyasi partilerin de fezlekeleri öç alma duygusuyla siyasi lince hizmet edecek şekilde değerlendirmelerini de doğru bulmayız.

"BUNDAN ÖNCEKİLER İÇİN HANGİ İŞLEM YAPILDI"

Aynı savcılar şehit yakınlarını hakaretler ederek kovan AK Parti'li belediye başkanıyla ilgili hangi işlemi yapmaktadır? Merak ediyorum ya da bundan önce şehide ‘kelle’ diyenler, bu ülkenin çiftçisine ‘ananı da al git’ diyenlere; bunlar hakkında aynı savcılar ne yapmıştır? Bu soruyu da sormak istiyorum."