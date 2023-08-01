Faik Öztrak: Taptaze bir güçle, milletimizin huzuruna çıkacağız

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CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplandı.

Toplantıda CHP'nin yerel seçimlere yönelik stratejisi ele alındı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

İçe kapanmamanın ve yılgınlığa kapılmamanın gerektiğine dikkat çeken Öztrak şu ifadeleri kullandı:

Şimdi ayağa kalkmak, yenilenmek, önümüzdeki kısa sürede yerel seçimlere hazırlanmak durumundayız. Örgütlerimizi yenileme süreci de hızla ilerliyor. İl kongrelerimizin ardından Parti Meclisimizin uygun gördüğü en kısa sürede tüzüğümüzü ve parti programımızı da yenileyecek kurultayımızı toplayacağız. Taptaze bir güçle, milletimizin huzuruna çıkacağız. Bir yandan da yerel yönetim seçimleri için çalışıyoruz. En iyi, en uygun, yöre halkının içine sinecek, belediye başkan adaylarını belirleme çalışmaları hızla ilerliyor. Bir yandan da bu güne kadar sosyal demokrat belediyecilik anlayışımızla yaptığımız gibi iktidarın zamlarla canına tak dedirttiği milletimizin derdine derman olacak yerel projelere de çalışıyoruz Hedefimiz 25,5 milyon oyu 30 milyona, 35 milyona çıkarmak. Bize oylarını veren, vermeyen her partiden, düşünceden, görüşten hükümetin ezdiği milyonların hakkını savunmak.