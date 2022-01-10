Faik Öztrak: Terör, terörist bizim kırmızı çizgimizdir

HDP Milletvekili Semra Güzel’e yönelik olarak Öztrak, "Teröristle fotoğraf verilmesini hiçbir zaman uygun bulmayız. Terör, terörist bizim kırmızı çizgimizdir" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

MYK sonrası basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 2017'de operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi.

“TERÖR, TERÖRİST BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR”

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla ilgili soruya Öztrak, şu ifadeler ile yanıt verdi:

“Teröristle fotoğraf verilmesini hiçbir zaman uygun bulmayız. Terör, terörist bizim kırmızı çizgimizdir. Ancak burada sorulması gereken bir soru daha var; bu fotoğraf ne zaman çekilmiş? 2014 yılında. Yani Erdoğan'ın valilere talimat verip, şehirlerimize bombalar yığılırken 'teröristlere dokunmayın' dediği zaman. İmralı'ya her türlü ihtimamın gösterildiği zaman. İmralı sakinine 'sayın' dendiği zaman. Bu fotoğrafı bize soracağınıza bu fotoğrafın asıl muhatabı olan Erdoğan'a sormanız gerekiyor.”