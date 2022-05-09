Faik Öztrak: Türkiye'yi en büyük 10 ekonomiden biri yapacağız

Faik Öztrak: Türkiye'yi en büyük 10 ekonomiden biri yapacağız

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, iktidara geldiklerinde Türkiye'yi en büyük 10 ekonomiden biri haline getireceklerini söyleyerek, nasıl yapacaklarını da tek tek sıraladı.

CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Öztrak toplantıda hükümetin ekonomi politikalarını eleştirirken CHP'nin bu alanda yapacaklarını anlattı.

"Türkiye en büyük 10 ekonomiden biri olacak"

CHP Sözcüsü, iktidara gelmeleri halinde Türkiye'yi ilk 10 ekonomiden biri haline getireceklerini söyledi.

Öztrak, "Biz CHP olarak bu karanlık tabloyu kökten değiştirmeye talibiz. Bu memleketi yüzü gülen insanlar ülkesi yapmaya kararlıyız. Bizim yönetimimizde, Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacak. Biz bunu başaracağız.

Üreteceğiz, kazanacağız, hakça paylaşacağız. Kimse aç ve açıkta kalmayacak. Hiçbir çocuğumuz yatağa aç girmeyecek. Doğamıza denizimze gözümüz gibi bakacağız." diye konuştu.

Faik Öztrak: Türkiye'yi en büyük 10 ekonomiden biri yapacağız VİDEO

"Liyakat ve adaleti sağlayacağız"

Öztrak bunu nasıl yapacaklarını ise şu şekilde sıraladı:

"Her şeyden önce enflasyon canavarını bitirebilmek için şu adımları atacağız; Merkez Bankası'nın başına derhal liyakatli birisini atayacağız. Bankaya asla müdahale etmeyeceğiz.

Ekonomide kural olacak. Ekonomik ve sosyal konsey derhal toplanacak. Devlette adalet ve liyakati sağlayacağız, derhal siyasi etik yasasını çıkaracağız.

"Stratejik planlama teşkilatı kuracağız"

Yolsuzluk yapanları, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenleri devlet yönetiminden süratle uzaklaştıracağız. Stratejik planlama teşkilatını hızla kuracağız.

Ekonominin gerçek fotoğrafı çekilcek ve çözüm buralardan hızla çıkacak. Kamu-özel işbirliğinde döviz ile belirlenen garantileri ivedilikle TL'ye çevireceğiz. Dünya standartlarında bir kamu ihale yasası çıkaracağız. Varlık fonunu derhal kaldıracağız." dedi.