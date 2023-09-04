Faik Öztrak yerel seçim öncesi kırgın seçmene seslendi: Mücadeleyi bırakamayız CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında, yerel seçime değindi. "Yeniden ayağa kalkmalıyız" vurgusunda bulunan Öztrak, yerel seçimlerde tüm büyükşehirleri kazanma iddiasında bulundu.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanlığı Seçimi hezimetini henüz sindiremeyen muhalefet, bir yandan parti içerisinde savaş verirken bir yandan yerel seçime hazırlanıyor.

Büyük vaatlerle bir araya gelen altılı masa, başarısızlığıyla seçmenlerden büyük tepki çekiyor.

Öyle ki vatandaşlar ile partili isimlerin değişim çağrıları devam ediyor.

Bu süreçle mücadele eden eleştirilerin hedefindeki CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, aynı zamanda yerel seçim için de büyük korku yaşıyor.

Muhalefette yerel seçim tedirginliği

Son seçimden bu yana özellikle CPH yönetimindeki belediyelerde hizmet yetersizliği sık sık gündeme geliyor.

Kılıçdaroğlu da hem elindeki belediyeleri kaybetmekten hem de seçmenlerin değişim çağrılarıyla koltuğunu kaybetmekten korkuyor.

Öztrak kırgın seçmene seslendi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da bu süreçte sık sık açıklama yaparak gündemi değiştiriyor.

Son olarak bugün de partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Öztrak, seçim sonrası kırgın seçmene seslendi.

"Kırıldım, küstüm, üzüldüm diye mücadeleyi bırakamayız"

Öztrak şu ifadeleri kullandı:

Artık bütün gücümüzle silkinip ayağa kalkmak zorundayız. Bu sürdürülemez gidiş, bu nobranlık karşısında ‘Kırıldım, küstüm, üzüldüm’ diye mücadeleyi bırakamayız. Ayağa kalkacağız, bu gidişe hep beraber dur diyeceğiz. Yaklaşan yerel seçimlerde önceki seçimde kazandığımız belediyelere yenilerini ekleyeceğiz.

"Tüm büyükşehir belediyelerini kazanma iddiamızı ortaya koyuyoruz"

CHP’li başkanlarca yönetilen belediyelerde sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerini veriyoruz. Son yerel yönetim seçimlerinde büyük bir zafer kazandık, şimdi bir kere daha çok daha iyisini yapacağız.



'Her vatandaşımız en iyi hizmete layıktır' diyor, önümüzdeki seçimler için bütün büyükşehir belediyelerini kazanma iddiamızı ortaya koyuyoruz.