Faik Öztrak'a devlet kademesine giren akrabaları soruldu

Dedesi, babası ve amcaları devlet kademelerinde çeşitli görevlerde bulunan Faik Öztrak, ailesiyle gurur duyduğunu söyledi.

Son dönemde muhalefet partileri, hükümeti akrabalık ilişkileri üzerinden hedef almaya başladı.

Bu açıklamaları yapan ilk isimlerden biri de CHP Sözcüsü Faik Öztrak oldu.

Devlette liyakatten bahsedip akrabaların devlet kademelerinde yer almasını eleştiren Öztrak'ın, ailesiyle ilgili bir gerçek ortaya çıktı.

5 dönemdir CHP'de milletvekili olan Faik Öztrak, 2001-2003 yılları arasında Kemal Derviş döneminde Hazine Müsteşarı olarak görev aldı.

BABASI

Baba Orhan Öztrak ise; İsmet İnönü döneminde İçişleri Bakanı, Bülent Ecevit döneminde Gümrük ve Tekel Bakanı olarak görev yaptı. Orhan Öztrak, aynı zamanda Deniz Gezmiş'in idamına da evet diyen isimlerden biri oldu.

DEDESİ

Dede Mustafa Faik Öztrak ise 8 dönem CHP'de milletvekilliği ve İçişleri Bakanlığı görevi yaptı.

AMCALARI

Amcası İlhan Öztrak, Fahri Korutürk döneminde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri olarak görev yaptı. Ardından da Devlet Bakanlığı görevini yürüttü.

Diğer amcası Adnan Öztrak ise TRT'nin ilk Genel Müdürü olarak kayıtlara geçti.

Faik Öztrak'ın ailesi, devlette sürekli koltuk sahibi oldu.

Buna rağmen hükümete yönelik yaptığı bu eleştiriler, basın toplantısında kendisine soruldu.

"AİLEMLE GURUR DUYUYORUM"

Öztrak, "Elbette herkes ailesiyle gurur duyar. Çok şükür, ben de kendi ailemle gurur duyuyorum. Benim ailem de ben de devlet kapısını hizmet kapısı olarak gördük." dedi.

BAKAN ALBAYRAK: 7 SÜLALESİ DEVLETİN HER İMKANINI KULLANAN...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Faik Öztrak'ın kendisini 'sosyete damat' şeklinde nitelendirmesine, TRT Haber canlı yayınında şu sözlerle cevap vermişti: "Kendi imkanlarıyla köyden gelip 2 evladını okutan babanın oğlu olarak ben mi sosyeteyim, yoksa 7 sülalesi, dedesi, babası, amcası devletin her imkanını kullanan mı?"