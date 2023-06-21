Faik Öztrak'ın yüzü düştü! Gazeteci Deniz Zeyrek: Siyasiler koltuğa yapışıp kalıyor Deniz Zeyrek'in "Siyasiler koltuklara yapışıp kalıyor. Delege sistemi de belli olduğu için değiştirmek kolay olmuyor" sözleri üzerine 23, 24, 25, 26, 27 ve 28. Dönem Milletvekili ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın morali bozuldu.

CHP'nin seçim faturası Kemal Kılıçdaroğlu'na kesilmedi...

Kılıçdaroğlu, etrafındakileri gönderdi ancak kendisi koltukta kalmayı sürdürüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu gibi koltuğunu bırakmakta zorlanan bir isim daha var. O da Faik Öztrak...

Uzun zamandır Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olan ve ufaktan ufağa değişime dair de konuşan Öztrak, koltuğunu seven isimlerden.

Faik Öztrak'ın koltuk sevdasına ise Sözcü TV'de yapılan bir yayından taş geldi.

23, 24, 25, 26, 27 ve 28. Dönem Milletvekili ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Gazeteci Deniz Zeyrek'in sözlerine de fena bozuldu.

Deniz Zeyrek, siyasilerin koltuğa yapıştığını söyleyince Öztrak'ın keyfi kaçtı.

Faik Öztrak'ın moralini bozan anlar

Faik Öztrak, katıldığı Sözcü TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Canlı yayın sırasında dikkati çeken bir olay yaşandı. Ekrem İmamoğlu'nu destekledikleri aşikar olan kanal, Öztrak'ın moralini bozdu.

Sohbet sırasında Türk-İş'teki seçimlere değinen sunuculardan Saygı Öztürk'e yanıt veren Gazeteci Deniz Zeyrek, "Orada da siyasetteki gibi koltuklara yapışıp kalıyorlar, delege sistemi de belli olduğu için değiştirmek kolay olmuyor." ifadelerini kullanınca yıllardır CHP'deki görevlerini bırakmayan Öztrak'ın yüzü düştü.

Öztrak bozulunca konu değişti

Hafif gülümseyerek başını öne eğen Öztrak'ın halleri dikkat çekti. Öztrak'ın bozulduğunu gören sunucular apar topar konuyu değiştirdi.