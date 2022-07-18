CHP Sözcüsü Öztrak, "Türkiye’ye F-16 satışını şarta bağladılar. Bunu kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

ABD'de, beklenmeyen bir kararla Türkiye’ye F-16 satışına ilişkin tasarıya ekleme yapıldı.

Temsilciler Meclisi, savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısına F-16 satışını şarta bağlayan eklemeyi kabul etti.

CHP'den ABD'ye eleştiri

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) devam ederken gazetecilere yaptığı açıklamada konuya değindi.

Öztrak, "ABD, Türkiye’yi üretim ortağı olduğu 5’inci nesil savaş uçağı F-35 projesinden çıkarmıştı. Ardından ABD yönetiminden, 'Size 4’üncü nesil F-16 verelim' teklifi geldi." dedi.

Faik Öztrak'tan ABD'ye F-16 tepkisi VİDEO



"Kabul etmemiz mümkün değil"

Washington'ın, son NATO Zirvesi'nde de Kongre'de bunu destekleyeceğini açıkladığını belirten Öztrak, "Ama daha Temsilciler Meclisi aşamasında, Türkiye’ye F-16 satışını şarta bağladılar." diye konuştu.

Atılan adıma tepki gösteren Öztrak, "Bu, devletimizin egemenlik haklarına alenen müdahaledir. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir." ifadesini kullandı.

F-16 kararının perde arkası

AA'nın haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi, Pentagon’un 2023 bütçesini içeren NDAA tasarısına yapılan eklemeleri görüşürken, Meclis Genel Kurulu'nda, New Hampshire vekili Demokrat Chris Pappas’ın verdiği ve ABD’nin Türkiye’ye F-16 satışını şarta bağlayan ekleme de 179’a karşı 244 oyla kabul edilmişti.

Pappas’ın yanı sıra çok sayıda vekilin sponsorluk yaptığı önerge, ABD Başkanı'nın Türkiye’ye F-16 satışı yapması için Kongre'nin iki kanadından Dışişleri ve Silahlı Kuvvetler Komitelerine bu satışın ABD’nin ulusal güvenlik menfaatlerine uygun olduğunu göstermek için somut adımlar atması taahhüdünü içeriyor.

Ayrıca, satılan F-16’ların “Yunanistan hava sahasına yönelik sürekli ihlallerde kullanılmayacağını” sağlamak üzere adımlar atılması isteniyor.