Faik Öztrak'tan bir yerel seçim mesajı daha: Tarih yazacağız... CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda, yerel seçimlere değindi. Öztrak, "Milletimiz mayıs seçimlerinde ilk vizeyi verdi son icazeti ise bu seçimle verecek" dedi.

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ensonhaber.com

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün bir araya geldi.

Kurul, parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında toplandı.

Öğle saatlerinde başlayan toplantının ardından partinin sözcüsü Faik Öztrak kameralar karşısına geçti.

Burada açıklamalarda bulunan Öztrak’ın gündeminde yerel seçimler yer aldı.

"Mahalli idare seçimlerinde tarih yazacağız"

Bir kez daha seçimlere ilişkin zafer mesajı veren Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

İlçe Kongrelerimizi hızla tamamlıyoruz. İl kongrelerimizin ardından da kurultayımızı yapacağız. Kurultayımızı yapacak ve yenilenmenin heyecanıyla, yeni kadrolarla bugün başarıyla yönettiğimiz kentlerimize yerel seçimde yenilerini ekleyeceğiz. Sahada olacağız. Sokak sokak vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. En ücra köye kadar gideceğiz. Çalınmadık kapı koymayacağız. Sosyal demokrat belediyecilikle milletimize nasıl hizmetler götürdüğümüzü ve götüreceğimizi anlatacağız. Milletimizi yaklaşan felaketin ortasında yalnız bırakmayacağız. 25 milyon oyu, 30 milyona, 35 milyona çıkartacağız. Mayıs Genel Seçimleri ile başlayan seçim süreci, yerel yönetim seçimleriyle bitecek. Milletimiz mayıs seçimlerinde ilk vizeyi verdi, son icazeti ise bu seçimle verecek. İlk seçimin sonucunu ve faturasını hep birlikte yaşayarak gördük. Yerel seçimden sonra milletimizin daha beterini yaşamaması için var gücümüzle sahada olacağız. Mahalli idare seçimlerinde tarih yazacağız. Bu gidişe dur diyeceğiz.

Genel seçim hezimetini unutturma çalışmaları

14 - 28 Mayıs'ta tarihi Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde mağlubiyet alan muhalefet, rotayı yerel seçimlere çevirdi.

Seçim hezimetini unutturmaya çalışan Kılıçdaroğlu ve partili isimler, sık sık benzer demeçler vermeye başladı.

Öyle ki geçtiğimiz günlerde Öztrak yaptığı açıklamada, “Yenileneceğiz ve yerel seçimlerde 25 milyonu 30 milyona, 35 milyona çıkaracağız.” diyerek bir kez daha iddialı yerel seçim mesajı vermişti.