CHP'nin eşcinseller için yasal düzenleme çalışmaları, bugün CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a soruldu

Siyasi partiler 2023 yılında yapılacak seçimler için hazırlıklarına başladı.

CHP de çalışmalarına bu yönde devam ediyor.

Gelecek seçimler için seçmene yönelik kendi belediyelerinde billboardlara afişler hazırlatan CHP'nin bu afişlerinden biri de LGBT grupları içindi.

Birçok kentte CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafıyla birlikte "Cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacak." ifadelerine yer verilmişti.

LGBT grupları için yasa teklifi hazırlığında olan CHP'nin bu çalışmaları, bugün CHP MYK'sı sonrası kameralar karşısına geçen Faik Öztrak'a soruldu.

Faik Öztrak'tan cinsel yönelim için yasa teklifi açıklaması VİDEO

CHP'nin üzerinde çalıştığı yasa için mevcut anayasada "Hangi maddeler tehdit olarak görülüyor?" sorusuna CHP'li Öztrak, şu ifadelerle cevap verdi;

"BİZİM TEK BİR AMACIMIZ VAR..."

"CHP tüm yurttaşlarımızın insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit fırsatlarla yararlanmasını, her türlü ayrımcılığın önlenmesini en önemli hedeflerinden biri görüyor. İlgili birimlerimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Bizim tek bir amacımız var. Devletin adaletle herkese sahip çıkması..."