Faik Öztrak'tan Esenyurt'taki HDP binasıyla ilgili: Herkes terörle arasına mesafe koymalı

Faik Öztrak'tan Esenyurt'taki HDP binasıyla ilgili: Herkes terörle arasına mesafe koymalı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Esenyurt'taki HDP ilçe binasında terör örgütü PKK'ya simgelerle ilgili, "Türkiye'de herkesin terörle arasına mesafe koymasını bekleriz." ifadesini kullandı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan CHP Sözcüsü Öztrak, Hakkari'de şehit düşen Piyade Er Selim Gedik'e rahmet, millete ve ailesine sabır diledi.

FAİK ÖZTRAK'A ESENYURT'TAKİ HDP İLÇE BİNASI GÖRÜNTÜLERİ SORULDU

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Faik Öztrak'a, Esenyurt'taki HDP İlçe binasında bulunan, terör örgütü PKK'ya ait simgeler ve görüntüler soruldu.

"İçişleri Bakanı HDP ilçe başkanlığına yapılan operasyonun görüntülerini paylaştı. PKK terör örgütüne ait simgelerin yer aldığı görüldü. Bu görüntüleri ve operasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Öztrak, şu yanıtı verdi:

Faik Öztrak'tan Esenyurt'taki HDP binasıyla ilgili: Herkes terörle arasına mesafe koymalı VİDEO

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"TÜRKİYE'DE HERKESİN TERÖRLE ARASINA MESAFE KOYMASINI BEKLERİZ"

"Terör örgütü mensuplarının resimlerinin, terör örgütünün simgelerinin propaganda malzemesi olarak kullanılmasını makul görmemiz tabii ki mümkün değildir. Türkiye'de herkesin terörle arasına mesafe koymasını bekleriz. Bundan da hiç kimse muaf değildir."