Faik Öztrak'tan istifa savunması: Erdoğan da etmedi CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda, partisindeki değişim gündemini değiştirmeye çalıştı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye'de her gün yeni bir olay gündeme gelirken, muhalefette tek bir gündem var; seçim yenilgisi...

Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonrası istifa çağrılarının yükseldiği CHP'de, Kemal Kılıçdaroğlu en büyük vurgunu yakınındaki isimlerden yedi.

Rota yerel seçime çevrilirken, CHP'deki sancı son bulmak bilmiyor.

Öyle ki bu süreçte partili isimlerin yaptığı açıklamalar süreci tamamen baltalıyor.

Bu isimlerden biri de CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak.

Öztrak, partisinin her MYK toplantısı sonrası kameraların karşısına geçerek yeni demeçler veriyor.

Son olarak yaptığı açıklamalarda, önceki yerel seçimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısızlığı olarak göstermeye çalıştı.

"Erdoğan neden istifa etmedi..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'deki değişimle ilgili açıklamalarına değinerek yorum yapan Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu defalarca 'Ekranlarda karşıma çıksın' dedi. Cesareti varsa programa çıksın, bir de bunları Genel Başkanımızın yüzüne söylesin, cevabını alsın. Bir önceki seçimde yaşadığı İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya Büyükşehir Belediyesi yenilgilerini nereye koyduğunu bu yenilgiden sonra neden istifa etmediğini bir açıklayıversin.

"Konya'yı alacağız"

Öztrak, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da AK Parti yönetiminde olan belediyeleri kazanacaklarını iddia ederek, "Bu sefer Bursa, Balıkesir ve hatta Konya’yı bile alacağız. Göreceksiniz." dedi.

"Tarih yazacağız"

Umudunu tamamen yerel seçime bağlayan muhalif isim, bir önceki açıklamasında da, "Yerel seçimden sonra milletimizin daha beterini yaşamaması için var gücümüzle sahada olacağız. Mahalli idare seçimlerinde tarih yazacağız." ifadelerini kullanmıştı.

"En hayırlısı kendisi çekilip gitmesi lazım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuya ilişkin, "Seçimlerden sonra CHP’de başlayan değişim tartışması devam ediyor. CHP’de bir değişim, bir genel başkan değişimi bekliyor musunuz?" şeklindeki soruya ise şöyle yanıt vermişti: