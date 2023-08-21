Türkiye'de her gün yeni bir olay gündeme gelirken, muhalefette tek bir gündem var; seçim yenilgisi...
Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonrası istifa çağrılarının yükseldiği CHP'de, Kemal Kılıçdaroğlu en büyük vurgunu yakınındaki isimlerden yedi.
Rota yerel seçime çevrilirken, CHP'deki sancı son bulmak bilmiyor.
Öyle ki bu süreçte partili isimlerin yaptığı açıklamalar süreci tamamen baltalıyor.
Bu isimlerden biri de CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak.
Öztrak, partisinin her MYK toplantısı sonrası kameraların karşısına geçerek yeni demeçler veriyor.
Son olarak yaptığı açıklamalarda, önceki yerel seçimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısızlığı olarak göstermeye çalıştı.
"Erdoğan neden istifa etmedi..."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'deki değişimle ilgili açıklamalarına değinerek yorum yapan Öztrak, şu ifadeleri kullandı:
Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu defalarca 'Ekranlarda karşıma çıksın' dedi. Cesareti varsa programa çıksın, bir de bunları Genel Başkanımızın yüzüne söylesin, cevabını alsın. Bir önceki seçimde yaşadığı İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya Büyükşehir Belediyesi yenilgilerini nereye koyduğunu bu yenilgiden sonra neden istifa etmediğini bir açıklayıversin.
"Konya'yı alacağız"
Öztrak, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da AK Parti yönetiminde olan belediyeleri kazanacaklarını iddia ederek, "Bu sefer Bursa, Balıkesir ve hatta Konya’yı bile alacağız. Göreceksiniz." dedi.
"Tarih yazacağız"
Umudunu tamamen yerel seçime bağlayan muhalif isim, bir önceki açıklamasında da, "Yerel seçimden sonra milletimizin daha beterini yaşamaması için var gücümüzle sahada olacağız. Mahalli idare seçimlerinde tarih yazacağız." ifadelerini kullanmıştı.
"En hayırlısı kendisi çekilip gitmesi lazım"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuya ilişkin, "Seçimlerden sonra CHP’de başlayan değişim tartışması devam ediyor. CHP’de bir değişim, bir genel başkan değişimi bekliyor musunuz?" şeklindeki soruya ise şöyle yanıt vermişti:
Kılıçdaroğlu dersen benimle kaç yarışa girdi? 13’te 13 yaptı. Şimdi 14’te olsa, 15’te olsa bu arkadaştan bir şey olmaz. En hayırlısı kendisi çekilip gitmesi lazım. Yani dünyada ülkeleri görüyorsunuz, bir seçim kaybediyorsa bir lider ne yapıyor, hemen istifasını veriyor, çekip gidiyor. Fakat bunda böyle bir şey yok. Bunlar şimdi birbirleriyle koltuk yarışında. Bolu’nun belediye başkanı otobüsün üstüne çıkıyor, oradan koltuk atıyor. Genel merkezin önünde yapıyor bunu ve bu Bolu belediye başkanı. Önce neydi? Milletvekili. Sonra Bolu’ya belediye başkanı.
Bundan sonra da bunlar da en ufak bir değişim söz konusu olmaz. Bunların içinden çıkan genel başkanlar yok mu? Var. Şimdi bu genel başkanların her biri de ‘ben meydandayım’ diyor. Birisi gitti milletvekili oldu. Şimdi onun görevi Kılıçdaroğlu’nu savunmak. Genel başkan yardımcısı için sen de ‘istifa etmen lazım’ diyor. CHP, ana muhalefet ne hale geldi? Demokrasi mücadelesinde muhalefet çok çok önemli ama ne yazık ki Türkiye’nin en büyük kaybı, demokrasi mücadelesinde karşısında muhalefet yok, ana muhalefet yok.